Четверть россиян заявили о желании иметь разные с супругами спальни

Более четверти россиян, согласно недавнему опросу, признались, что были бы не против иметь разные с супругом или супругой спальни.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные мебельной компании Mr.Doors.

Там сообщили, что клиенты всё чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера.

Четверть опрошенных (26%) признались, что им нравится идея раздельных спален для супругов. При этом 74% такую идею не поддерживают.

В прошлом году в пользу такого решения высказались 17% респондентов, 83% оценили идею отрицательно.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» поступило более 60 тыс. заявок за неделю с момента начала регистрации.