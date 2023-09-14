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Четверть россиян заявили о желании иметь разные с супругами спальни

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Более четверти россиян, согласно недавнему опросу, признались, что были бы не против иметь разные с супругом или супругой спальни.
Четверть россиян заявили о желании иметь разные с супругами спальни
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные мебельной компании Mr.Doors.

Там сообщили, что клиенты всё чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера.

Четверть опрошенных (26%) признались, что им нравится идея раздельных спален для супругов. При этом 74% такую идею не поддерживают.

В прошлом году в пользу такого решения высказались 17% респондентов, 83% оценили идею отрицательно.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» поступило более 60 тыс. заявок за неделю с момента начала регистрации.

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