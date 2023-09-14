Четверть россиян заявили о желании иметь разные с супругами спальни
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные мебельной компании Mr.Doors.
Там сообщили, что клиенты всё чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера.
Четверть опрошенных (26%) признались, что им нравится идея раздельных спален для супругов. При этом 74% такую идею не поддерживают.
В прошлом году в пользу такого решения высказались 17% респондентов, 83% оценили идею отрицательно.
Ранее сообщалось, что на конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» поступило более 60 тыс. заявок за неделю с момента начала регистрации.