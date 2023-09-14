Мэр столицы Сергей Собянин заявил о новых сервисах в «Московской электронной школе».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог Собянина.

Так, в электронном дневнике появилось расписание не только уроков, но и дополнительных занятий, кружков и секций.

Кроме того, дети могут самостоятельно добавлять в расписание личные мероприятия.

Также, по словам мэра, в октябре в расписание добавят темы и даты контрольных работ.

В библиотеке сервиса для 5—6-х классов появится цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами, для 5—9-х классов добавят интерактивные учебники с 3D-иллюстрациями, аудиопараграфами и видеороликами, а для 7—11-х классов — интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ.

Ранее учитель года России — 2018, заместитель директора МГКЭИТ Игнат Игнатов в беседе с RT рассказал, насколько эффективны сервисы, используемые сегодня в сфере школьного образования, а также поделился мнением о неизбежности процесса цифровизации этой области.