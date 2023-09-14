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Богомаз заявил о перехвате БПЛА над Карачевским районом

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами ПВО Министерства обороны над Карачевским районом региона был сбит беспилотный летательный аппарат.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. 

Ранее в Минобороны сообщили, что четвёртый за ночь украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью.

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