Богомаз заявил о перехвате БПЛА над Карачевским районом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами ПВО Министерства обороны над Карачевским районом региона был сбит беспилотный летательный аппарат.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что четвёртый за ночь украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью.