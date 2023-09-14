Богомаз: в результате пресечённой атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате пресечённой атаки украинских БПЛА над регионом пострадавших и разрушений нет.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, беспилотники были ликвидированы над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом.
Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских БПЛА были сбиты над Брянской областью.
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