Богомаз: в результате пресечённой атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате пресечённой атаки украинских БПЛА над регионом пострадавших и разрушений нет.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были ликвидированы над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом.

Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских БПЛА были сбиты над Брянской областью.