В Петербурге начали тестировать видеонаблюдение за детскими площадками
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В частности, систему видеонаблюдения разместили во дворе дома №22 на Наличной улице.
«В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи — обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. В частности, детская площадка используется для проведения прогулок с воспитанниками детского сада», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.
Ранее НСН сообщала, что в Москве благоустроили территорию у Кировоградских прудов.