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В Петербурге начали тестировать видеонаблюдение за детскими площадками

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В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками.
В Петербурге начали тестировать видеонаблюдение за детскими площадками
  • Gettyimages.ru
  • © galitskaya

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, систему видеонаблюдения разместили во дворе дома №22 на Наличной улице.

«В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи — обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. В частности, детская площадка используется для проведения прогулок с воспитанниками детского сада», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве благоустроили территорию у Кировоградских прудов.

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