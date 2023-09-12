Коллективы из ЛНР и ДНР примут участие в форуме «Многонациональная Россия»

Коллективы из ЛНР и ДНР примут участие во Всероссийском форуме «Многонациональная Россия», который пройдёт 17 сентября 2023 года в Ставрополе при поддержке Министерства культуры России.

Об этом сообщает Минкультуры России.

В пленарном заседании форума примут участие министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва , заместитель генерального директора ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» Светлана Кондратьева, а также представители Минкультуры России, Союза национальных творческих коллективов, Союза композиторов России, МХТ им. А.П. Чехова, Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького и Михайловского театра.

В рамках форума на Солдатской площади Ставрополя состоится гала-концерт ведущих государственных национальных коллективов страны.

Свои регионы будут представлять коллективы из разных субъектов России. Донецкую Народную Республику представит Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Луганскую Народную Республику — ансамбль авторской и казачьей песни «Любо».