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В ВТБ ожидают роста спроса на дальневосточную ипотеку

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Спрос на дальневосточную ипотеку может вырасти после обновления её условий, заявили в пресс-службе ВТБ.
В ВТБ ожидают роста спроса на дальневосточную ипотеку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает газета «Известия».

«Собственное жильё — это первая потребность человека, поэтому для развития дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку», — заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, программа создаёт дополнительную мотивацию жителям России приезжать на Дальний Восток, и помочь им сейчас очень важно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

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