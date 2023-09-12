В ВТБ ожидают роста спроса на дальневосточную ипотеку

Спрос на дальневосточную ипотеку может вырасти после обновления её условий, заявили в пресс-службе ВТБ.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Собственное жильё — это первая потребность человека, поэтому для развития дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку», — заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, программа создаёт дополнительную мотивацию жителям России приезжать на Дальний Восток, и помочь им сейчас очень важно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.