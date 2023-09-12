Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что верхняя палата российского парламента совместно с Центризбиркомом России работает над поправками в закон о выборах президента.

Об этом пишет ТАСС.

«Да, идёт совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учётом правоприменительной практики», — сказал он.

Клишас также рассказал, что глобальных изменений в законодательстве не планируется.

Он добавил, что поправки будут приняты в рамках осенней сессии, которая продлится до конца декабря.

Ранее в ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента.