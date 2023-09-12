Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Да, идёт совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учётом правоприменительной практики», — сказал он.
Клишас также рассказал, что глобальных изменений в законодательстве не планируется.
Он добавил, что поправки будут приняты в рамках осенней сессии, которая продлится до конца декабря.
Ранее в ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента.