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Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что верхняя палата российского парламента совместно с Центризбиркомом России работает над поправками в закон о выборах президента.
Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Да, идёт совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учётом правоприменительной практики», — сказал он.

Клишас также рассказал, что глобальных изменений в законодательстве не планируется.

Он добавил, что поправки будут приняты в рамках осенней сессии, которая продлится до конца декабря.

Ранее в ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента.

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