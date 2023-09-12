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Поисковики России и Белоруссии нашли останки десяти павших в боях за Ленинград бойцов

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В ходе совместных поисковых работ под Санкт-Петербургом 90-го отдельного специального поискового батальона ВС России и 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Белоруссии обнаружены останки десяти солдат Красной армии. Раскопки организованы Минобороны России.
Поисковики России и Белоруссии нашли останки десяти павших в боях за Ленинград бойцов
  • РИА Новости

Специалисты из союзного государства посетили Россию в третий раз, чтобы принять участие в поисковых мероприятиях. Их поездка продлится десять дней, сообщает телеканал «Звезда».

В этом раскопе уже обнаружены тела десяти человек. За голенищем сапога одного из погибших бойцов удалось найти ложку. Также найдены каска и другие предметы. Обнаружены останки командира Красной армии, с ними — офицерская портупея, партбилет и кошелёк с истлевшей фотографией.

Специалисты попытаются с помощью найденных вещей установить личности погибших.

Российские и белорусские военнослужащие поднимут останки, чтобы перезахоронить на воинском мемориале.

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