В Тюменской области более 11 тысяч медиков получают cпециальные выплаты
Выплата поступает автоматически, без дополнительных заявлений, сообщает «Вслух.ру».
На доплату имеют право медики первичного звена здравоохранения в центральных районных, районных и участковых больницах, а также работники станций и отделений скорой помощи.
Размер субсидии зависит от специальности сотрудника и составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.
Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.