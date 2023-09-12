В Тюменской области более 11 тысяч медиков получают cпециальные выплаты

В Социальном фонде России по Тюменской области сообщили, что более 11 тыс. медиков региона предоставляется специальная социальная выплата.

Выплата поступает автоматически, без дополнительных заявлений, сообщает «Вслух.ру».

На доплату имеют право медики первичного звена здравоохранения в центральных районных, районных и участковых больницах, а также работники станций и отделений скорой помощи.

Размер субсидии зависит от специальности сотрудника и составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.