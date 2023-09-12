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Власти Свердловской области взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта

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Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта «Уральских авиалиний», заявил гендиректор компании Сергей Скуратов.
Власти Свердловской области взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта
  • globallookpress.com
  • © Russian Emergencies Ministry

Об этом сообщает URA.RU.

«Включились в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — сказал Скуратов.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

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