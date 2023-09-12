Власти Свердловской области взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта
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Об этом сообщает URA.RU.
«Включились в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — сказал Скуратов.
Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.
Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.