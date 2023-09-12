Власти Свердловской области взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взяли на контроль дело об экстренной посадке самолёта «Уральских авиалиний», заявил гендиректор компании Сергей Скуратов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Включились в работу губернатор Куйвашев и полпред Якушев, провели переговоры с губернатором Омской области. Большая часть пассажиров будет перевезена в Омск, потому что большинство оттуда», — сказал Скуратов.

Ранее летевший из Сочи в Омск самолёт «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинское Новосибирской области.

Всех пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.