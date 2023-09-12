Президент России Владимир Путин поддержал меры по предупреждению ЧС.

Об этом сообщает МЧС России.

В частности, предлагается изменить нормативную базу как в области строительства, так и в области предотвращения и ликвидации ЧС.

Так, необходимо пересмотреть нормативную базу по проектированию сооружений инженерной защиты в части отнесения их к категории сооружений повышенной ответственности.

Также надо сократить продолжительность климатической нормы, которая сейчас равна 30 годам.

Кроме того, у ведомства должна быть возможность задействовать те ресурсы и мероприятия, которые могут использоваться не только при объявлении режима ЧС, но и при объявлении режима повышенной готовности.

Также выделение земель и разрешений на новое строительство на затопляемых и подтопляемых территориях должно быть возможном только после внесения в проекты соответствующих мероприятий.