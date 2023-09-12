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Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.
Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в рамках участия в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.

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