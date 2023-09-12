Президент России Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян.

Об этом он сказал в рамках участия в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более половины уехавших за границу после начала СВО россиян уже вернулись.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что возвращения к «светлому» европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна.