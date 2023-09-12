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В Москве реализовали больше половины идей участников спортивного проекта

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В Москве реализовали больше половины идей участников проекта «Мой спортивный район».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента спорта столицы.

Отмечается, что воплотили в жизнь порядка 26 проектов из 40.

Так, на спортивных площадках во дворах проводят бесплатные занятия по баскетболу и настольному теннису. Зимой проводили групповое обучение начинающих фигурному катанию и семейные тренировки на свежем воздухе.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.

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