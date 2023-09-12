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Генпрокурор Краснов рассказал о принципах работы с бизнесом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о важности доверия во взаимодействии предпринимателей с надзорным ведомством.

«Мы стремимся общаться с бизнес-сообществом... Мы привлекаем самих предпринимателей, чтобы они знали, что мы делаем, какие меры принимаем и каков результат», — сказал Краснов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, для эффективной работы необходимо участие властей регионов, которые должны слышать аргументы бизнеса.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о национализации активов.

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