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«Известия»: запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов на 0,5 п.п.

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Внедрение цифрового рубля увеличит стоимость кредитов как минимум на 0,5 п.п., заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Войлукова, на 1 августа 2023 года, в банковской системе клиенты держали около 95 трлн рублей.

По прогнозу АБР, из этой суммы, после запуска новой формы денег, граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ примерно 15%.

Это приведёт к дефициту ликвидности, что в свою очередь может привести к увеличению стоимость кредитов на 0,5 п. п.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

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