«Известия»: запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов на 0,5 п.п.
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам Войлукова, на 1 августа 2023 года, в банковской системе клиенты держали около 95 трлн рублей.
По прогнозу АБР, из этой суммы, после запуска новой формы денег, граждане и бизнес могут перевести на электронные кошельки ЦБ примерно 15%.
Это приведёт к дефициту ликвидности, что в свою очередь может привести к увеличению стоимость кредитов на 0,5 п. п.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.