Путин посоветовал Кожемяко не делать тайны из планов развития Приморского края

Российский президент Владимир Путин посоветовал губернатору Приморского края Олегу Кожемяко не делать тайны из планов развития региона.

В ходе совещания по развитию дальневосточных городов губернатор представил президенту устный доклад о приоритетах и планах Приморского края.

Кроме того, главе государства передали соответствующие материалы в письменной форме.

Путин, посмотрев презентации, обратил внимание на то, что на каждой страничке написано «строго конфиденциально».

«Что здесь конфиденциального? Наоборот, надо публично обсуждать, что вы, собственно говоря, сейчас и делаете», — отметил президент.

Он также поручил Кожемяко не засекречивать то, что не представляет из себя никакой гостайны.

Путин в режиме видео-конференц-связи проводит совещание, посвящённое развитию четырёх дальневосточных городов — Биробиджана, Благовещенска, Владивостока и Хабаровска.

RT ведёт прямую трансляцию.

Также президент заявил, что необходимо добиваться, чтобы молодёжь по окончании вузов оставалась на Дальнем Востоке.