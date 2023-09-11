Путин: надо добиваться, чтобы молодёжь оставалась на Дальнем Востоке после вузов
- РИА Новости
По его словам, Владивосток, Благовещенск и Хабаровск являются ведущими образовательными центрами в Дальневосточном федеральном округе.
Как подчеркнул президент, необходимо стараться, чтобы молодые люди после окончания учебных заведений оставались жить и трудиться в родных городах и видели в них карьерные перспективы.
В июне Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.