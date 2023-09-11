Узнать больше

Путин: надо добиваться, чтобы молодёжь оставалась на Дальнем Востоке после вузов

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться, чтобы молодёжь по окончании вузов оставалась на Дальнем Востоке.
Путин: надо добиваться, чтобы молодёжь оставалась на Дальнем Востоке после вузов
  • РИА Новости

По его словам, Владивосток, Благовещенск и Хабаровск являются ведущими образовательными центрами в Дальневосточном федеральном округе.

Как подчеркнул президент, необходимо стараться, чтобы молодые люди после окончания учебных заведений оставались жить и трудиться в родных городах и видели в них карьерные перспективы.

В июне Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить