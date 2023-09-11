Путин: надо добиваться, чтобы молодёжь оставалась на Дальнем Востоке после вузов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться, чтобы молодёжь по окончании вузов оставалась на Дальнем Востоке.

По его словам, Владивосток, Благовещенск и Хабаровск являются ведущими образовательными центрами в Дальневосточном федеральном округе.

Как подчеркнул президент, необходимо стараться, чтобы молодые люди после окончания учебных заведений оставались жить и трудиться в родных городах и видели в них карьерные перспективы.

В июне Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.