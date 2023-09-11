В Москве 1,2 тысячи малых предприятий поучаствовали в фестивале «Неспальный район»
- АГН «Москва»
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, событие проходило под эгидой Московского урбанистического форума (МУФ-2023).
«За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тыс. москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», — отметила вице-мэр.
Также специалисты провели 682 мастер-класса по основам робототехники, актёрскому мастерству, уходу за животными, мультипликации, а также фитнес-тренировки. В них приняли участие свыше 13 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».