В Москве 1,2 тысячи малых предприятий поучаствовали в фестивале «Неспальный район»

Около 1,2 тыс. небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) представили жителям Москвы свои товары и услуги в рамках первого фестиваля локального бизнеса «Неспальный район», который завершился в столице.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, событие проходило под эгидой Московского урбанистического форума (МУФ-2023).

«За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тыс. москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», — отметила вице-мэр.

Также специалисты провели 682 мастер-класса по основам робототехники, актёрскому мастерству, уходу за животными, мультипликации, а также фитнес-тренировки. В них приняли участие свыше 13 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».