Суд продлил арест администратору канала «Кремлёвская прачка»

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей администратору Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаилу Полякову.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря», — сказала представитель суда.

15 июля Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве.

Позднее суд в Москве арестовал помощника администратора «Кремлёвской прачки», а после в СИЗО отправили ещё одного фигуранта дела.