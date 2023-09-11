Узнать больше

Суд продлил арест администратору канала «Кремлёвская прачка»

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей администратору Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаилу Полякову.
Суд продлил арест администратору канала «Кремлёвская прачка»
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря», — сказала представитель суда.

15 июля Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве.

Позднее суд в Москве арестовал помощника администратора «Кремлёвской прачки», а после в СИЗО отправили ещё одного фигуранта дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить