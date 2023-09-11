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Чернышенко рассказал о расширении прямого авиасообщения России с другими странами

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о расширении прямого авиасообщения с другими странами.
Чернышенко рассказал о расширении прямого авиасообщения России с другими странами
  • РИА Новости

В беседе с сайтом kp.ru вице-премьер отметил, что у России налажено прямое и чартерное авиасообщение с 30 странами.

«Поэтому сегодня совместно с Минтрансом России и Росавиацией прорабатываем вопрос расширения географии полётов, изучаем возможность запуска прямых авиарейсов со странами, которые были популярны до пандемии, но не возобновили с нами авиасообщение», — добавил Чернышенко.

Такими странами являются Индонезия, Южная Корея, Мексика, а также новые направления — Мьянма и ЮАР.

Ранее, как сообщала НСН, министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель заявила, что страна пока полностью не запретила въезжать россиянам по финской модели из-за слишком маленького количества российских граждан, желающих въехать.

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