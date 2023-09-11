Чернышенко: эффект от внедрения ИИ достигнет 1 трлн рублей к 2025 году

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта составит около 400 млн рублей к концу 2023 года и более 1 трлн — к 2025-му.

РИА Новости

Российские аналоги постепенно заменяют многие зарубежные разработки, сообщил он в эксклюзивном интервью сайту kp.ru. К примеру, нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера насчитывает уже свыше 2 млн пользователей, а GigaChat тестируется ведущими учёными. Кроме того, популярностью пользуется нейросеть YandexGPT, которую «Яндекс» внедрил в «Алису», отметил Чернышенко. Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».