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Порядка 5 млн человек пользуются льготными поездками по карте москвича

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Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что порядка 5 млн человек пользуются льготными поездками по социальной карте москвича.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«По поручению Сергея Собянина мы поддерживаем льготные категории москвичей, благодаря чему они могут ездить бесплатно или с большой скидкой в городском транспорте», — отметил Ликсутов.

Льготным проездом могут пользоваться пенсионеры, дети с инвалидностью и их родители, дети до семи лет, ветераны, а также обучающиеся.

Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что с начала нового учебного года студенты и школьники осуществили более 420 тыс. поездок в автобусах области по карте «Стрелка».

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