Порядка 5 млн человек пользуются льготными поездками по карте москвича
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«По поручению Сергея Собянина мы поддерживаем льготные категории москвичей, благодаря чему они могут ездить бесплатно или с большой скидкой в городском транспорте», — отметил Ликсутов.
Льготным проездом могут пользоваться пенсионеры, дети с инвалидностью и их родители, дети до семи лет, ветераны, а также обучающиеся.
Ранее в Минтрансе Подмосковья заявили, что с начала нового учебного года студенты и школьники осуществили более 420 тыс. поездок в автобусах области по карте «Стрелка».