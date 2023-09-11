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В Петербурге изменились маршруты автобусов из-за строительства метро

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В Санкт-Петербурге изменился ряд маршрутов автобусов из-за строительства метро до 26 июня 2026 года.
В Петербурге изменились маршруты автобусов из-за строительства метро
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту города.

Так, маршрут автобуса №126 будет проходить от остановки «Метро «Старая деревня» до Камышовой улицы, маршрут №279 — от конечной «Мебельная улица» до Туристкой улицы. Маршрут №294 продлится до Богатырского проспекта, а потом пойдёт по Яхтенной и Камышовой улицам.

Ранее, как сообщил сайт «Москва 24», в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнили об изменении схемы движения возле Москва-Сити.

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