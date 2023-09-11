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Участниками «Московского долголетия» стали более 500 тысяч человек за пять лет

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Более 0,5 млн московских пенсионеров за пять лет приняли участие в программах проекта «Московское долголетие».
Участниками «Московского долголетия» стали более 500 тысяч человек за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По случаю пятилетия проекта провели опрос, который показал, что участники «Московского долголетия» оценивают уровень своего благополучия на 20% выше. 96% опрошенных считают, что проект повышает качество жизни. Оздоровительный фактор отметили 63% респондентов.

В 2018 году проект запустили с 12 направлений бесплатных занятий. За пять лет их количество увеличилось до 40. Теперь у участников есть возможность изучать ИТ и иностранные языки, заниматься скандинавской ходьбой, фитнесом, психологией и др.

Ранее сообщалось, что единая справочная служба Департамента труда и социальной защиты Москвы обработала более 1,7 млн звонков за четыре года.

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