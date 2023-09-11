В Челябинске появится два новых туристических маршрута

В Челябинске появится два новых национальных туристических маршрута.

Об этом сообщает URA.RU.

Так, маршруты появятся в существующем обзорном туре «К нам прилетают даже метеориты», в рамках которого туристам предлагается за четыре дня посетить основные достопримечательности Челябинска, Миасса, Златоуста и Сатки.

По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, работа над вторым маршрутом начнётся в 2024 году.

Ранее НСН со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру» сообщала, что самыми популярными направлениями этой осенью для россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.