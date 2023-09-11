Эколог Шкрадюк: используемые на ЛЭП современные провода безопасны

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза, эколог Игорь Шкрадюк высказался о высокой степени безопасности современных ЛЭП.

В настоящее время специалисты протягивают изолированные кабели, отличающиеся повышенной прочностью, поделился эксперт в разговоре с URA.RU.

«В последние годы применяются сталь-алюминиевые провода. Центральная жила стальная, а на неё снаружи навивают алюминий, по которому идёт электрический ток», — сказал Шкрадюк.

По его словам, даже в случае падения на провода дерева возгорания не произойдёт.

Ранее сообщалось, что в России потушили 15 лесных пожаров на площади 1301 га за сутки в десяти регионах.