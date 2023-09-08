Узнать больше

Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения БПЛА в Брянске

Короткая ссылка
Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на вокзал в Брянске, здание временно закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения БПЛА в Брянске
  • Gettyimages.ru
  • © Serjio74

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об эвакуации пассажиров железнодорожного вокзала Брянск-1 после попадания украинского беспилотника в одно из зданий.

«По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были оперативно эвакуированы... На период работы экстренных служб вокзал временно закрыт для пассажиров», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что движение поездов осуществляется без изменений, посадка и высадка пассажиров проходит в штатном режиме.

Богомаз уточнил, что в Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить