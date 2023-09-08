Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения БПЛА в Брянске

Движение поездов осуществляется в штатном режиме после падения беспилотника на вокзал в Брянске, здание временно закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об эвакуации пассажиров железнодорожного вокзала Брянск-1 после попадания украинского беспилотника в одно из зданий.

«По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были оперативно эвакуированы... На период работы экстренных служб вокзал временно закрыт для пассажиров», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что движение поездов осуществляется без изменений, посадка и высадка пассажиров проходит в штатном режиме.

Богомаз уточнил, что в Брянске в результате падения БПЛА загорелось административное здание.