Пассажиров железнодорожного вокзала в Брянске эвакуировали после падения БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об эвакуации пассажиров железнодорожного вокзала Брянск-1 после попадания украинского беспилотника в одно из зданий.

«Ещё один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском... В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск-1 частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы», — сообщил он.

Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Также глава региона заявил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району.

По данным Минобороны России, было перехвачено три беспилотника, в том числе два из них уничтожено в воздухе.