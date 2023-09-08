Пассажиров железнодорожного вокзала в Брянске эвакуировали после падения БПЛА
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«Ещё один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском... В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск-1 частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы», — сообщил он.
Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Также глава региона заявил, что беспилотник сбили на подлёте к Выгоничскому району.
По данным Минобороны России, было перехвачено три беспилотника, в том числе два из них уничтожено в воздухе.