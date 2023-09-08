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Гастроэнтеролог Кашух назвала мясо самым опасным ингредиентом шаурмы

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что самым опасным ингредиентом шаурмы является мясо, если нарушена технология хранения и приготовления.
Гастроэнтеролог Кашух назвала мясо самым опасным ингредиентом шаурмы
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«На поверхности плохо вымытых овощей могут остаться возбудители, вызывающие ротавирусную и энтеровирусную инфекции», — добавила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, источником опасных инфекций могут быть и сотрудники общепита, которые готовят шаурму без соблюдения санитарных требований.

«Например, не обрабатывают должным образом руки, ножи, доски», — добавила Кашух.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.

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