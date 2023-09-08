Гастроэнтеролог Кашух назвала мясо самым опасным ингредиентом шаурмы
- Gettyimages.ru
- © ozanuysal
«На поверхности плохо вымытых овощей могут остаться возбудители, вызывающие ротавирусную и энтеровирусную инфекции», — добавила эксперт в беседе с газетой «Известия».
По её словам, источником опасных инфекций могут быть и сотрудники общепита, которые готовят шаурму без соблюдения санитарных требований.
«Например, не обрабатывают должным образом руки, ножи, доски», — добавила Кашух.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.