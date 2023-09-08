Бастрыкин поручил завести дело по сообщениям о нападении на подростков в Сургуте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по сообщениям о нападении 19-летнего ученика вечерней школы на подростков в Сургуте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях молодого человека в отношении несовершеннолетних в Сургуте. Он поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — заявили в ведомстве.

По данным СК, в социальных сетях и СМИ утверждается, что молодой человек совершает противоправные действия в отношении подростков. В частности, в сентябре он избил 15-летних девочку и юношу. Также он повредил мобильный телефон ещё одного несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту избиения 15-летнего подростка в маршрутном автобусе №50 в Екатеринбурге.