Диана Гурцкая проголосовала в Москве на выборах мэра

Народная артистка России Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы.

Как пишет «Российская газета», Диана Гурцкая проголосовала онлайн с помощью функционала для незрячих и слабовидящих людей.

Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, система онлайн-голосования адаптирована к работе со скринридерами, которые переводят в речь появляющуюся на экране информацию.

Ранее сообщалось, что более 1 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований. Граждане получили бюллетени онлайн и на участках с помощью специальных терминалов.