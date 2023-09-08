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Диана Гурцкая проголосовала в Москве на выборах мэра

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Народная артистка России Диана Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы.
Диана Гурцкая проголосовала в Москве на выборах мэра
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как пишет «Российская газета», Диана Гурцкая проголосовала онлайн с помощью функционала для незрячих и слабовидящих людей.

Как рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, система онлайн-голосования адаптирована к работе со скринридерами, которые переводят в речь появляющуюся на экране информацию.

Ранее сообщалось, что более 1 млн жителей Москвы приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований. Граждане получили бюллетени онлайн и на участках с помощью специальных терминалов.

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