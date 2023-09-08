В здание Эрмитажа врезался гражданский квадрокоптер

Любительский квадрокоптер, который пытался снять красивые кадры, упал у стен Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«7 сентября 2023 года во время планового дневного обхода периметра зданий музейного комплекса сотрудники Службы безопасности Государственного Эрмитажа обнаружили любительский гражданский квадрокоптер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты провели осмотр аппарата и передали его полицейским.

Ранее сообщалось, что несколько видов беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полёты в российских регионах.