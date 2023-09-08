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В крови погибшей в Каменске-Уральском школьницы нашли высокое содержание кофеина

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Анализ крови погибшей 16-летней школьницы в Каменске-Уральском показал высокое содержание кофеина.
В крови погибшей в Каменске-Уральском школьницы нашли высокое содержание кофеина
  • Gettyimages.ru
  • © YurolaitsAlbert

Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Анализы сразу после её смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в её крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда её нашли мёртвой», — говорится в сообщении.

Утверждается, что проведение гистологической экспертизы поможет узнать точную причину смерти.

«Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинации», — отмечается в статье.

10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело 16-летней девушки.

29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.

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