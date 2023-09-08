В крови погибшей в Каменске-Уральском школьницы нашли высокое содержание кофеина
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Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Анализы сразу после её смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в её крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда её нашли мёртвой», — говорится в сообщении.
Утверждается, что проведение гистологической экспертизы поможет узнать точную причину смерти.
«Это могут быть как скрытые повреждения, так и результат воздействия каких-то веществ или их комбинации», — отмечается в статье.
10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело 16-летней девушки.
29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.