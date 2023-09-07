Товарооборот между Татарстаном и Кировской областью достиг 6 млрд рублей
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В частности, Татарстан поставляет в Кировскую область грузовики, шины, нефтепродукты, синтетические каучуки, азотные удобрения, стекло, широкую номенклатуру продуктов питания, продукцию лёгкой промышленности, холодильники и другие товары.
Из Кировской области в Татарстан привозят лесоматериалы, каустическую соду, силовые кабели, бетонные изделия, продукты питания, обувь и спецодежду.
«Есть возможности по наращиванию партнёрства в сфере молодёжной политики, реализации социальных проектов, в области туризма», — отметил Минниханов.
Ранее progorod43 сообщал, что в Татарстане в рамках форума «РОСТКИ: Россия — Китай — взаимовыгодное сотрудничество» прошла встреча губернатора Кировской области Александра Соколова с зампредом правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Мерданом Мукийитом.