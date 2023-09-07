Психоаналитик Смолярчук посоветовала не перегружать школьников дополнительными занятиями
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В беседе с «Радио 1» эксперт также отметила, что ребёнок должен посещать секции по желанию.
«Если родители придумали пять секций, заставляют туда ходить и видят, что ребёнок сопротивляется, то это история про родительские амбиции и несбывшиеся мечты», — сказала Смолярчук.
По её словам, такие действия родителей могут привести к развитию проблем с ментальным здоровьем у детей.
Ранее психолог Татьяна Василькова рассказала о причинах «синдрома 7 сентября» у первоклассников и дала советы, как с этим справляться.