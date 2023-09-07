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В Москве начали тестировать зарядные станции повышенной мощности для электромобилей

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В Москве запустили зарядные станции повышенной мощности для электромобилей, заявили в пресс-службе Дептранса.
В Москве начали тестировать зарядные станции повышенной мощности для электромобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Nicholas77

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль ещё быстрее и комфортнее», — заявил заммэра Максим Ликсутов.

Мощность станций «Энергия Москвы» достигает 60 киловатт. Одна из них находится на улице Пришвина, вторая — на 2-й Квесисской улице.

В ближайшее время в столице откроется ещё 38 станций повышенной мощности.

Ранее сообщалось, что на МУФ в «Лужниках» представили электромобиль с нейросетью и лазерный регистратор.

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