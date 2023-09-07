Психолог Василькова рассказала о «синдроме 7 сентября» у первоклассников

Психолог Татьяна Василькова рассказала о причинах «синдрома 7 сентября» у первоклассников и дала советы, как с этим справляться.

Суть синдрома в том, что спустя неделю после начала школьной жизни, ребёнок ощущает протест против нового порядка, где у него теперь есть обязанности, и начинает конфликтовать с родителями из-за нежелания учиться.

«Синдром 7 сентября» возникает тогда, когда ребёнок оказывается не готовым психологически справляться с ответственностью и учебными обязательствами, потому что родители не создали для этого соответствующих условий, объяснила психолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

К новому распорядку дня школьника желательно приучать постепенно, примерно за месяц, отметила Василькова.

По её словам, следует установить режим, вставать и ложиться в одно и то же время, соблюдать график приёма пищи. А также нужно дать ребёнку представление о школе, о распорядке, оценках и т. д.

Ранее специалисты Минздрава Удмуртии дали рекомендации по сохранению здоровья школьников в течение учебного года.