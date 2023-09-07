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В столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы»

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В столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы». Он продлится до 1 октября.
В столице анонсировали приём заявок на получение знака отличия «Волонтёр Москвы»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, награду смогут получить те, кто помогает людям не менее двух лет, а также вносит большой вклад в развитие волонтёрства в столице.

«В столице развиваются самые разные направления волонтёрства: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное и другие», — уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Также, по её словам, знак отличия был утверждён в 2022 году, награду получили 30 горожан.

Ранее руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала RT о самых популярных направлениях волонтёрства в России.

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