Путин повысил до генерал-полковника командующего группировкой «Центр» Мордвичева
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командующему в зоне СВО группировкой «Центр» Андрею Мордвичеву звания генерал-полковника.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также звание генерал-полковника присвоено Геннадию Анашкину.
Александру Шестакову присвоено звание генерал-лейтенанта.
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