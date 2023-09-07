Узнать больше

С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться чаще на 16%

Короткая ссылка
С начала 2023 года приложением «Моя Москва» стали пользоваться на 16% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Этот показатель в текущем году составил 15 млн обращений.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В Департаменте информационных технологий города объяснили, что рост количества использования приложения связан с удобством и высокой востребованностью мобильного формата.

Через приложение москвичи могут оплачивать счета, записываться к врачу, а также смотреть школьные оценки ребёнка.

В приложении также функционирует голосовой помощник.

«За 4,5 года горожане воспользовались доступными в «Моей Москве» услугами и сервисами свыше 63,6 миллиона раз, а ежемесячно приложением пользуются в среднем около миллиона жителей», — отметили в департаменте.

Ранее мэр Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить