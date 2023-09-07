«Русская Медиагруппа» примет участие в ВЭФ-2023

«Русская Медиагруппа» в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках направления Creative & Business.

Представители холдинга поучаствуют в ряде сессий, посвящённых формированию системы новых российских и иностранных брендов и их продвижения, говорится в пресс-релизе.

«Мы предлагаем кооперацию с сектором МСП, сельскохозяйственной, винной, рыбной — что актуально для Дальнего Востока — и другими отраслями для реализации этой задачи и интеграции брендов в целом и связанных с продовольствием в частности в общую систему посредством использования компетенций медиа и музыкальной индустрии», — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Также холдинг совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) поднимет пул вопросов, связанных с развитием креативной индустрии через интеграцию локальных талантов в федеральную креативную повестку и крупнейшие музыкальные события.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Восточного экономического форума, организатором которого выступает Фонд «Росконгресс», опубликована полная деловая программа мероприятия, которое пройдёт 10—13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.