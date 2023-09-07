В Госдуме поддержали идею переподготовки ветеранов СВО с целью преподавания
Парламентарий отметил, что это очень хорошая инициатива.
«Сейчас у нас идёт трансформация предметов, связанных с «Безопасностью жизнедеятельности». И вот этот новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», мне кажется, сегодня полностью вписывается в концепцию школьного преподавания»,— сказал Мажуга.
По его мнению, привлечение к преподаванию данного предмета участников СВО — хорошее начинание.
«Эти люди обладают всеми необходимыми знаниями, навыками и опытом, которые они могли бы передать учащимся школ», — заключил собеседник RT.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создан центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.