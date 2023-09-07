В Госдуме поддержали идею переподготовки ветеранов СВО с целью преподавания

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ветеранов СВО обучат преподавать «Основы безопасности и защиты Родины».

Парламентарий отметил, что это очень хорошая инициатива.

«Сейчас у нас идёт трансформация предметов, связанных с «Безопасностью жизнедеятельности». И вот этот новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», мне кажется, сегодня полностью вписывается в концепцию школьного преподавания»,— сказал Мажуга.

По его мнению, привлечение к преподаванию данного предмета участников СВО — хорошее начинание.

«Эти люди обладают всеми необходимыми знаниями, навыками и опытом, которые они могли бы передать учащимся школ», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создан центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.