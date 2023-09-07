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Глава Раменского городского округа: четыре автомобиля повреждены из-за БПЛА

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Окна в ряде квартир в Раменском городском округе Московской области выбиты в результате падения беспилотного летательного аппарата. Также повреждения получили четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал, заявил глава округа Николай Ханин.

Об этом Ханин сообщил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что около 03:40 7 сентября в Раменском системой РЭБ был подавлен беспилотник, в результате взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома.

«На Десантной улице выбиты окна в квартирах, также пострадали четыре автомобиля... Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — заявил глава округа.

По его словам, региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым власти будут восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.

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