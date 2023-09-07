Глава Раменского городского округа: четыре автомобиля повреждены из-за БПЛА
Об этом Ханин сообщил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что около 03:40 7 сентября в Раменском системой РЭБ был подавлен беспилотник, в результате взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома.
«На Десантной улице выбиты окна в квартирах, также пострадали четыре автомобиля... Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — заявил глава округа.
По его словам, региональный оперативный штаб принял комплекс мер, по которым власти будут восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации — формат будет выбирать сам житель.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском силами ПВО была пресечена попытка атаки беспилотника на Москву.