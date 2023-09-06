Психоаналитик Смолярчук призвала не платить детям за хорошие оценки

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук выразила мнение, что плата детям за хорошие оценки может развить у них циничность.

«Если вы таким образом захотите ребёнка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, при воспитании детей важна не «дрессировка», а внимание, забота и время.

Ранее главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Светлана Косарева заявила, что рабочее место школьника лучше всего размещать рядом с источником естественного света.