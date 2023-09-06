В Кировской области 300 тысяч жителей прошли профилактические медосмотры с начала года

В Кировской области 300 тыс. человек прошли профилактические медосмотры с начала 2023 года.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный профилактический центр.

С помощью выездных медосмотров обследованы 43,6 тыс. жителей сельской местности.

Также стало известно, что внесены изменения в региональную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Тверской области», передаёт tverigrad.ru. В список медучреждений-участников вошли ещё четыре больницы.

Таким образом, список медорганизаций с лицензией на оказание помощи в реабилитации расширен до десяти больниц.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае медицинское обследование прошли 450 тыс. человек.