В МТШ открыли новое направление «Бережливое производство»

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в «Московской технической школе» (МТШ) открыли новое специальное направление «Бережливое производство».

Об этом сообщает НСН.

Так, в рамках направления доступны три программы повышения квалификации — «Финансы устойчивого развития (ESG). Бережливое производство», «Пять шагов успеха с инструментами бережливого производства», а также «Бережливое производство».

В рамках данных программ будут обучать проведению бизнес-процессов с максимальной оптимизацией операций, поиску и устранению потерь предприятия.

По словам начальника управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианны Чаруйской, в рамках обучения участники выполнят проект по разработке системы бережливого производства на базе реального примера.

Ранее сообщалось, что в МТШ запустили специальное направление «Охрана труда».