В МТШ открыли новое направление «Бережливое производство»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Так, в рамках направления доступны три программы повышения квалификации — «Финансы устойчивого развития (ESG). Бережливое производство», «Пять шагов успеха с инструментами бережливого производства», а также «Бережливое производство».
В рамках данных программ будут обучать проведению бизнес-процессов с максимальной оптимизацией операций, поиску и устранению потерь предприятия.
По словам начальника управления организации проектного обучения МГТУ «СТАНКИН» Марианны Чаруйской, в рамках обучения участники выполнят проект по разработке системы бережливого производства на базе реального примера.
Ранее сообщалось, что в МТШ запустили специальное направление «Охрана труда».