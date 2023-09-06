В ЦБ рассказали о тонкостях рефинансирования ипотечного кредита

В Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу заявили, что обращаться за рефинансированием ипотечного кредита выгодно, если новый кредит выдаётся под более низкую процентную ставку или если большая часть рефинансируемого займа ещё не выплачена.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«При таких условиях переплата за пользование заёмными деньгами заметно снижается. После рефинансирования ипотечного кредита ставка по нему может уменьшиться на один-два процентных пункта», — пояснили в ГУ ЦБ.

Там также отметили, что рефинансирование может быть выгодно не только с финансовой точки зрения — если заёмщик выплачивает сразу несколько кредитов, то с помощью рефинансирования можно их все объединить и платить раз в месяц в один банк.

Ранее арбитражный управляющий, специалист по банкротству, основатель юридической компании «Юрисконсульт» Анастасия Сапегина поддержала ужесточение необеспеченных кредитов Центробанком с 1 сентября.