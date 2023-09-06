В ЦБ рассказали о тонкостях рефинансирования ипотечного кредита
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«При таких условиях переплата за пользование заёмными деньгами заметно снижается. После рефинансирования ипотечного кредита ставка по нему может уменьшиться на один-два процентных пункта», — пояснили в ГУ ЦБ.
Там также отметили, что рефинансирование может быть выгодно не только с финансовой точки зрения — если заёмщик выплачивает сразу несколько кредитов, то с помощью рефинансирования можно их все объединить и платить раз в месяц в один банк.
Ранее арбитражный управляющий, специалист по банкротству, основатель юридической компании «Юрисконсульт» Анастасия Сапегина поддержала ужесточение необеспеченных кредитов Центробанком с 1 сентября.