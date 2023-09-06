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Врач Арсланова рекомендовала первоклассникам делать гимнастику для глаз

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Травматолог-ортопед сети салонов «Ортека» Олеся Арсланова рассказала, как предотвратить проблемы со зрением у школьников.
Врач Арсланова рекомендовала первоклассникам делать гимнастику для глаз
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Как передаёт издание «Вести Подмосковья», Арсланова посоветовала правильно организовать рабочее пространство. Так, школьник должен сидеть прямо, ноги должны находиться на полу.

По словам ортопеда, не менее важно освещение — его нужно поставить с противоположной стороны от пишущей руки.

«Верхнее освещение должно быть достаточным и равномерным, чтобы не перегружать глаза ребёнка, когда он отрывается от заданий», — добавила эксперт.

По её словам, стоит давать отдых глазам каждые 20—30 минут, делать гимнастику, например быстро моргать на протяжении минуты.

Арсланова также посоветовала проводить за гаджетами не более полутора-двух часов в сутки.

Ранее заведующая детским консультативно-диагностическим отделением больницы имени Ерошевского Елена Смирницкая заявила, что для сохранения хорошего зрения важно правильно организовать рабочее место школьника.

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