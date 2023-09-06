Узнать больше

В Ленобласти спустя 30 лет раскрыли убийство девушки

Короткая ссылка
Мужчина, который, предположительно, зарезал в Ленинградской области девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщает СУ СК по региону.
В Ленобласти спустя 30 лет раскрыли убийство девушки
  • РИА Новости

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в мае 1993 года после обнаружения тела 21-летней девушки.

«Проведён системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведён ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это помогло установить причастное к преступлению лицо.

На данный момент подозреваемый мужчина задержан.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По её словам, также повысилась раскрываемость грабежей и краж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить