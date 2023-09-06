В Ленобласти спустя 30 лет раскрыли убийство девушки
- РИА Новости
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в мае 1993 года после обнаружения тела 21-летней девушки.
«Проведён системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведён ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении.
Сообщается, что это помогло установить причастное к преступлению лицо.
На данный момент подозреваемый мужчина задержан.
Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.
По её словам, также повысилась раскрываемость грабежей и краж.