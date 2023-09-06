В Ленобласти спустя 30 лет раскрыли убийство девушки

Мужчина, который, предположительно, зарезал в Ленинградской области девушку и пытавшийся убить другую, задержан спустя 30 лет, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в мае 1993 года после обнаружения тела 21-летней девушки.

«Проведён системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого лица, имевшего отношение к потерпевшей, а также проведён ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это помогло установить причастное к преступлению лицо.

На данный момент подозреваемый мужчина задержан.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство.

По её словам, также повысилась раскрываемость грабежей и краж.